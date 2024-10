Tragedia sulla superstrada Ferentino – Sora: giovane precipita dal viadotto e muore

Tragedia nella notte dove lungo la superstrada Ferentino-Sora, un giovane 22enne di Ferentino, dalle prime indiscrezioni sembra che sia precipitato dal viadotto”La Sala” ed è deceduto sul colpo.Non si esclude nessuna ipotesi, neanche quella del gesto estremo. Sembra che il giovane avrebbe raggiunto il viadotto per poi salire sul parapetto precipitando nel vuoto.Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Ha lanciare l’allarme i genitori del giovane che si era allontanato durante la notte e non riuscivano a rintracciarlo.

