Tragedia sulla Sora – Pescasseroli: motociclista perde la vita in un incidente a Campoli Appennino

Ancora una tragedia sulle strade del territorio. Un motociclista ha perso la vita questa mattina lungo la Strada Regionale 666, nel territorio comunale di Campoli Appennino, in seguito a un violento incidente avvenuto mentre era in sella alla propria moto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava percorrendo l’arteria che collega il Sorano alle località montane quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente sull’asfalto. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.

L’incidente si sarebbe verificato in prossimità di una curva nei pressi di un’attività di ristorazione. L’impatto è stato particolarmente violento e le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Stradale, i Carabinieri della Compagnia di Sora e i Vigili del Fuoco. Nonostante la rapidità dei soccorsi e i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale sanitario, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le lesioni riportate nello schianto si sono rivelate fatali.

L’ennesimo incidente mortale riaccende i riflettori sulla SR 666, una delle arterie più conosciute e frequentate della provincia di Frosinone, soprattutto durante la bella stagione, quando numerosi motociclisti scelgono il percorso per raggiungere le zone montane e naturalistiche dell’area di Forca d’Acero. Nel corso degli anni, questa strada è stata purtroppo teatro di numerosi incidenti, alcuni dei quali con conseguenze drammatiche.

La notizia della tragedia si è rapidamente diffusa tra Sora e Campoli Appennino, suscitando profondo cordoglio nella comunità.

Foto archivio