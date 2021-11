Tragedia sulla Sora – Frosinone, 52enne si getta dal cavalcavia e muore

Un uomo di 52 anni si è buttato dal cavalcavia della superstrada Sora – Frosinone tra Boville Ernica e il Giglio di Veroli. Ieri intorno alle ore 16, l’uomo ha lasciato l’auto con il motore acceso, che è stata notata da una pattuglia dei Carabinieri in transito, che si sono immediatamente attivati. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato sotto il cavalcavia, in un terreno nel comune di Boville Ernica. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, l’uomo è morto sul colpo.