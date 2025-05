Tragedia sulla Monti Lepini: muore Fernando Marocco, feriti cinque bambini

Patrica – Un impatto frontale tra due auto, avvenuto al chilometro 8 della Strada Monti Lepini poco prima delle 19 di ieri sabato 3 maggio, è costato la vita a Fernando Marocco, 78 anni, residente a Patrica. Il pensionato, a bordo della sua Kia Carens, stava tornando a casa quando si è scontrato frontalmente con una Chevrolet Trax guidata da una donna di 45 anni. L’urto è stato violentissimo: la Kia è finita contro il cancello di un’abitazione abbandonata.

I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per Marocco non c’è stato nulla da fare. In ospedale sono stati trasportati dieci feriti, tra cui cinque bambini. Le loro condizioni sono serie ma, secondo quanto riferito dai medici, nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro, così come la salma dell’uomo, sulla quale potrebbe essere disposta l’autopsia per chiarire le cause esatte del decesso. Le prime ipotesi parlano della perdita di controllo da parte di uno dei due veicoli, che avrebbe invaso la corsia opposta.

Sotto choc la comunità di Patrica, dove Fernando Marocco era molto conosciuto. Il paese si stringe attorno alla famiglia, ancora incredula per la tragica scomparsa.

Foto archivio