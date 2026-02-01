Tragedia sulla Frosinone-Mare: donna perde la vita in un incidente, marito grave in ospedale

Un drammatico incidente stradale ha stravolto il rientro di una coppia di anziani di Priverno. La loro vettura, con a bordo un uomo di 82 anni e una donna di 81, ha improvvisamente sbandato lungo la Frosinone–Mare, nei pressi di una delle aree di rifornimento situate nel territorio di Sonnino.

L’auto è andata a sbattere contro le barriere che proteggono l’uscita del distributore, provocando un impatto violentissimo. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi del 118 con due ambulanze, che hanno subito compreso la gravità della situazione, richiedendo l’intervento anche dell’elicottero.

I vigili del fuoco hanno estratto la coppia dall’abitacolo. Per la donna, purtroppo, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Il marito è stato stabilizzato e trasferito d’urgenza in ospedale in condizioni critiche.

