Tragedia sulla Cassino-Formia: muore una donna in un violento incidente

Un drammatico incidente stradale ha scosso il pomeriggio di oggi lungo la Superstrada Cassino-Formia, nel tratto che attraversa il territorio comunale di Spigno Saturnia. Una donna ha perso la vita in seguito a un violento scontro che ha coinvolto tre veicoli, uno dei quali ha preso fuoco.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto ha interessato due Fiat Punto e un furgone appartenente a una ditta di consegne. La vittima, alla guida di una delle due utilitarie, è rimasta incastrata tra le lamiere del proprio mezzo, completamente distrutto dopo lo scontro. Il furgone ha preso fuoco subito dopo l’incidente, ma non risultano feriti gravi tra gli altri occupanti dei veicoli coinvolti.

L’esatta dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Gli agenti della Polizia Stradale di Formia, giunti tempestivamente sul posto, hanno effettuato i rilievi necessari e stanno indagando sulle possibili cause del sinistro. Sul luogo sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme del furgone, e una pattuglia della Guardia di Finanza, che ha collaborato nella gestione della viabilità.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, il tratto di superstrada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico, con deviazioni predisposte lungo le strade secondarie. Lunghe code e rallentamenti si sono registrati per diverse ore.

La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto. La vittima, la cui identità non è stata ancora resa nota in attesa della comunicazione ufficiale ai familiari, viaggiava da sola al momento dell’impatto.

Le autorità invitano alla massima prudenza alla guida, specialmente su arterie ad alta percorrenza come la Cassino-Formia, già in passato teatro di incidenti gravi.

Foto archivio