Tragedia sul lavoro, operaio muore precipitando dal tetto

Un nuovo, drammatico incidente sul lavoro si è consumato oggi a Frosinone, in un’azienda di via Fermi, dove un operaio ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto da un’altezza di diversi metri.

Secondo le prime informazioni, la vittima è un uomo di 48 anni, di origine straniera, impegnato in alcune attività lavorative per conto di una ditta specializzata nella produzione di attrezzature e veicoli per la raccolta dei rifiuti. Per cause ancora in fase di accertamento, l’operaio avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava sulla copertura dell’edificio, cadendo nel vuoto. L’impatto con il suolo è stato violentissimo.

Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo con manovre salvavita. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato vano: il decesso è stato constatato sul posto.

Nell’azienda sono giunti anche i Carabinieri e i tecnici dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. L’area è stata messa in sicurezza e non si esclude il sequestro di parte della struttura o delle attrezzature utilizzate, nell’ambito dell’inchiesta.

La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli eventuali accertamenti medico-legali.

L’ennesima morte bianca che riporta al centro dell’attenzione il tema, sempre più urgente, della sicurezza nei luoghi di lavoro, una piaga che continua a mietere vittime e a sollevare interrogativi sulla prevenzione e sui controlli.

