Tragedia sul lavoro: operaio muore folgorato durante intervento su impianto fotovoltaico

Paliano – Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 maggio, in via Bosco Castello, dove un operaio di 47 anni, originario di San Nicandro Garganico (Foggia), ha perso la vita folgorato mentre era impegnato in un intervento di manutenzione su un impianto fotovoltaico.

L’uomo, dipendente di una ditta con sede a Nettuno, stava eseguendo la sostituzione di alcuni pannelli solari quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato colpito da una scarica elettrica che non gli ha lasciato scampo. Erano circa le 17:00 quando è scattato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Presente anche il personale dello Spresal, il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, per eseguire i rilievi tecnici del caso, nonché i Carabinieri della Stazione di Paliano, coordinati dal comandante, per avviare le indagini preliminari.

La salma dell’uomo è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’incidente. Gli inquirenti stanno verificando il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e acquisendo le testimonianze dei colleghi presenti sul luogo della tragedia.

L’ennesimo infortunio mortale riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri e negli impianti industriali, in particolare nel settore delle energie rinnovabili, dove l’interazione con sistemi elettrici complessi impone l’adozione di rigorosi protocolli di protezione.

