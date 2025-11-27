Tragedia sul lavoro: operaio 35enne perde la vita durante intervento di manutenzione

Un grave incidente sul lavoro è costato la vita a un operaio di 35 anni, Iurii Kulba, di origine ucraina e residente da tempo a Capistrello. L’uomo è deceduto dopo essere rimasto schiacciato da un macchinario durante un intervento di manutenzione effettuato per conto di un’azienda specializzata in operazioni ferroviarie.

Secondo una prima ricostruzione, Kulba stava partecipando ad attività programmate quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo meccanico si sarebbe improvvisamente mosso, travolgendolo. L’impatto non gli ha lasciato scampo. I colleghi hanno subito allertato i soccorsi e le forze dell’ordine, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile.

Il 35enne, padre di un bambino di otto anni, era considerato un lavoratore serio e riservato. La notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio nella comunità in cui viveva, lasciando sgomento tra amici e conoscenti.

Le autorità competenti stanno ora lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il corretto funzionamento delle procedure di sicurezza, mentre la famiglia e i colleghi piangono una perdita improvvisa e dolorosa.

