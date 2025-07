Tragedia sul lavoro a Colleferro: muore operaio di dopo la rottura del braccio di una gru

COLLEFERRO – Un tragico incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi in via Filippo Turati, a Colleferro. Un operaio di 66 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da un’altezza di circa sei metri a causa del cedimento del braccio meccanico della gru su cui si trovava.

L’uomo stava operando all’interno di un cantiere edile, impegnato nella ristrutturazione della facciata di una palazzina. Intorno alle 15:30, mentre si trovava all’interno del cestello elevatore, il braccio della gru ha improvvisamente ceduto, provocando una rovinosa caduta al suolo.I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri del nucleo operativo di Colleferro, il personale dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) e i vigili del fuoco. Purtroppo, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano: l’uomo è deceduto sul colpo.Il mezzo è stato posto sotto sequestro per consentire gli accertamenti tecnici e la salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha aperto un fascicolo per chiarire le dinamiche esatte dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza nei cantieri e sui rischi ancora troppo frequenti legati alle attività lavorative in quota. In attesa dei risultati dell’indagine, il dolore per l’ennesima morte bianca scuote la comunità locale.

Foto archivio