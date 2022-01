Tragedia sfiorata in prima categoria laziale. Allenatore scende dalla tribuna e salva la vita al portiere avversario

Attimi di paura nella mattinata odierna durante la partita valevole per l’11^ giornata di andata del campionato regionale laziale di Prima Categoria fra Cura ed Allumiere. La cronaca: Alla mezz’ora circa del secondo tempo, il portiere dell’Allumiere,Tiziano Galimberti, veniva colpito con la coscia al volto da un giocatore avversario durante un contrasto di gioco. Le condizioni del ventunenne portiere apparivano da subito gravi visto che perdeva conoscenza e non riusciva a respirare in maniera corretta. Ed è scattato immediatamente il soccorso di tutti i presenti ma, ad eseguire la manovra decisiva, è stato l’allenatore del Cura, David De Paolis che seduto in tribuna per via di una espulsione rimediata durante la gara, correva in campo e prestava soccorso al giocatore insieme al padre eseguendo la manovra corretta per aprirgli la bocca dove l’attaccante dell’Allumiere, Marco Zimmaro, infilava la mano per tirargli fuori la lingua e permettergli di respirare correttamente. Subito dopo Galimberti riprendeva conoscenza e, dopo l’arrivo dell’ambulanza, veniva trasportato dal personale del 118 all’ospedale Belcolle di Viterbo dove veniva sottoposto agli esami di controllo. “Quando ho visto il portiere con i pugni chiusi ho capito subito. – racconta mister De Paolis -. Al corso per allenatori Uefa B, che ho frequentato, due lezioni erano riservate proprio a queste situazioni e mio padre, accanto a me, ha gestito per anni una palestra. Siamo entrati subito in campo. Il portiere aveva ingoiato la lingua e serrato la mascella. Al quel punto ho messo le dita dietro alla mascella stessa per farla aprire, mentre mio padre cercava di farsi strada tra i denti per aprire il più possibile la bocca. Una volta aperta al punto giusto, considerando che né io né mio padre avremmo potuto lasciare la presa, una terza persona, Zimmaro, ha tirato fuori la lingua. Abbiamo evitato il peggio”. E poteva si andare peggio perché, in queste categorie, non è prevista la presenza dell’ambulanza e la tempistica, in circostanze come quella di oggi, è importante se non fondamentale.

L.R.

Correlati