Tragedia sfiorata: bambino di 11 anni precipita dalla finestra, è grave

Attimi di paura nella tarda mattinata di martedì 21 ottobre in via Beniamino De Ritis a Roma, dove un bambino di 11 anni è precipitato dalla finestra di un palazzo. L’allarme è scattato immediatamente, e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme agli agenti della Polizia di Stato e alla Polizia Scientifica.

Il piccolo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbe sporto dalla finestra per seguire con lo sguardo la sorellina che stava uscendo dallo stabile. In un attimo avrebbe perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto. Il bambino, soccorso in condizioni gravi, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù di Roma.

Gli agenti della Polizia Scientifica hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente per ricostruire con esattezza la dinamica della caduta e accertare eventuali responsabilità.

L’intera comunità del quartiere è sotto shock per l’accaduto. Le condizioni del bambino restano riservate, mentre le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio dell’incidente.

Foto archivio

