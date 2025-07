Tragedia sfiorata a Isola del Liri: neonato lasciato solo in auto sotto il sole

«Un neonato chiuso in auto sotto il sole cocente: “Mi tremano ancora le gambe”»

Lo sfogo sui social di una donna di Isola del Liri: «L’ho trovato piangere disperato mentre i genitori erano a fare shopping»

Un pomeriggio che poteva trasformarsi in tragedia quello raccontato sui social da una giovane donna di Isola del Liri, rimasta sconvolta dopo aver trovato un neonato chiuso in macchina sotto il sole, è successo oggi.

«Uscendo da un’attività commerciale – scrive la donna in un post pubblicato su Facebook – ho sentito un neonato piangere disperato. Guardandomi intorno, ho trovato il piccolo in un’auto con i finestrini sigillati: si vedeva che faceva fatica persino a respirare». Presa dal panico, ha pensato di chiamare le forze dell’ordine, ma ha poi deciso di entrare nel negozio alla ricerca dei genitori.

«Sono corsa dentro e ho chiesto aiuto – continua – quando da lontano sono arrivati questi due soggetti che mi hanno detto di essere i genitori. Sono usciti a prendere il bambino e, alla mia preoccupazione, mi hanno risposto di farmi gli affari miei». Secondo quanto raccontato nel post, i genitori si trovavano da almeno venti minuti nel negozio a scegliere costumi da bagno, lasciando il piccolo da solo in auto sotto il sole cocente.

«Li avevo visti già da prima – scrive ancora la donna – ma io mi domando: come fanno persone del genere a mettere al mondo dei figli se poi non vogliono prendersene cura? Leggiamo spesso di bambini morti perché dimenticati in auto, ma qui non si trattava nemmeno di una dimenticanza, ma di una scelta consapevole».

Il racconto, diventato in poche ore virale sul web, ha suscitato indignazione e paura per ciò che sarebbe potuto accadere. «Sarà che sono mamma da poco – conclude la donna – ma mi tremano ancora le gambe a pensare a cosa sarebbe potuto succedere se non fossi passata di lì».

Un episodio che riporta l’attenzione su un tema tristemente noto e purtroppo ancora attuale: quello dei bambini lasciati in auto sotto il sole, un gesto che può avere conseguenze drammatiche anche in pochi minuti.

Foto archivio