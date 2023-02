Tragedia: scoppia incendio in un’abitazione, muore una donna

Un incendio che non ha lasciato a una donna che si trovava nella propria abitazione, è accaduto nel pomeriggio di ieri intorno alle ore 17 circa, ad Alatri. Alcuni vicini avrebbero notato le fiamme hanno chiamato i vigili del fuoco. L’incendio che probabilmente sembra essere partito da una stufetta, aveva invaso quasi tutta la casa e per la donna purtroppo non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Foto archivio

