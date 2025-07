Tragedia per una famiglia ciociara: muore bimbo di 5 mesi durante la vacanza in Puglia

Una vacanza in Puglia si è trasformata in un dramma senza ritorno per una famiglia originaria di Alatri, in provincia di Frosinone: un bambino di appena cinque mesi è morto nelle prime ore di lunedì 14 luglio.

Secondo quanto riportato da BrindisiReport.it, la tragedia si è consumata in un resort situato nelle marine di Carovigno, dove la famiglia si trovava in vacanza. Il piccolo si era addormentato nel lettone, accanto ai genitori e protetto da due cuscini. Intorno alle 3.30, il padre si è svegliato per recarsi in bagno e ha scoperto il figlio immobile e cianotico, privo di respiro.

Immediata la chiamata ai soccorsi: il personale del 118, giunto sul posto, ha tentato le prime manovre di rianimazione prima di trasferire il neonato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano: alle 4.40 è stato dichiarato il decesso.

Sul tragico episodio stanno indagando gli agenti del Posto fisso di polizia del Perrino e successivamente la Squadra mobile, che hanno raccolto le prime testimonianze e acquisito elementi utili per chiarire l’accaduto. La stanza del resort in cui alloggiava la famiglia è stata posta sotto sequestro.

Il pubblico ministero di turno, Livia Orlando, ha disposto l’autopsia, che dovrà stabilire le cause esatte del decesso. Secondo le prime informazioni, il piccolo godeva di buona salute. La notizia ha scosso profondamente non solo la comunità locale, ma anche quella di Alatri, dove la famiglia vive ed è molto conosciuta.

Il bambino lascia una sorellina più grande e due genitori distrutti da un dolore impossibile da immaginare. Solo gli accertamenti medici potranno dare risposte a una tragedia che ha spezzato in poche ore la serenità di una giovane famiglia in vacanza.

