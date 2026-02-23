Tragedia nelle campagne: uomo muore cadendo da un ulivo

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi a Ferentino. Intorno alle ore 17, un uomo di 79 anni ha perso la vita in un terreno situato nella zona sud del territorio comunale, a seguito di una caduta da una pianta di ulivo che stava potando.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano sarebbe precipitato al suolo riportando gravi traumi che non gli hanno lasciato scampo. Inutili, purtroppo, i soccorsi: all’arrivo dei sanitari non c’era più nulla da fare se non constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato gli accertamenti di rito per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Foto archivio

