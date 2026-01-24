Una donna ha perso la vita nella notte dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione, nel cuore del centro storico di Acuto.
L’intervento dei soccorsi è stato immediato: sul posto sono giunti i sanitari dell’Ares 118, ma ogni tentativo di salvare la donna si è rivelato vano. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Anagni, che hanno avviato gli accertamenti previsti per ricostruire con precisione quanto accaduto.
La notizia si è diffusa rapidamente tra i cittadini, lasciando il paese immerso in un clima di profonda tristezza e incredulità. La vittima era una persona conosciuta e apprezzata, e la sua improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto difficile da colmare.
A esprimere il dolore dell’intera comunità è stato anche il sindaco Augusto Agostini, che a nome dell’Amministrazione comunale ha manifestato vicinanza e cordoglio ai familiari, colpiti da una perdita tanto improvvisa quanto drammatica.
Foto archivio
Tragedia nella notte: una donna perde la vita dopo una caduta dal balcone
