Tragedia nella notte: una donna perde la vita dopo una caduta dal balcone

Una donna ha perso la vita nella notte dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione, nel cuore del centro storico di Acuto.

L’intervento dei soccorsi è stato immediato: sul posto sono giunti i sanitari dell’Ares 118, ma ogni tentativo di salvare la donna si è rivelato vano. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Anagni, che hanno avviato gli accertamenti previsti per ricostruire con precisione quanto accaduto.

La notizia si è diffusa rapidamente tra i cittadini, lasciando il paese immerso in un clima di profonda tristezza e incredulità. La vittima era una persona conosciuta e apprezzata, e la sua improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto difficile da colmare.

A esprimere il dolore dell’intera comunità è stato anche il sindaco Augusto Agostini, che a nome dell’Amministrazione comunale ha manifestato vicinanza e cordoglio ai familiari, colpiti da una perdita tanto improvvisa quanto drammatica.

Foto archivio

