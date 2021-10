Tragedia nella notte, donna aggredisce il marito e si lancia dalla finestra: muore 59enne

Nella notte in L’Aquila una donna di 59 anni, dopo aver aggredito il marito, 68enne, si è verosimilmente lanciata dalla finestra della sua abitazione posta al quarto piano, morendo sul colpo. L’esatta dinamica è in corso di ricostruzione.

Procedono i carabinieri della Compagnia di L’Aquila e il Nucleo Investigativo per i rilievi, coordinati dal Pm di turno Stefano Gallo.

