Poco dopo la mezzanotte un uomo di 75 anni italo-francese è stato investito in pieno centro in via Marconi a San Vittore del Lazio. L’uomo si trovava in vacanza in Ciociaria è deceduto sul colpo, i sanitari del 118 intervenuti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le forze dell’ordine hanno sequestrato l’auto e stanno indagando sull’accaduto.

Foto archivio