Tragedia nella notte: Davide Gerardi perde la vita in un incidente stradale

Un grave incidente si è verificato nella notte in località Badia di Esperia, dove un uomo ha perso la vita dopo che la sua auto si è ribaltata fuori strada. La vittima è Davide Gerardi, 47 anni, residente nella zona.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava percorrendo la strada a bordo della sua Fiat Panda quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo. L’auto si è capovolta più volte, terminando la corsa fuori carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Per Davide Gerardi non c’è stato nulla da fare.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e comprendere cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo.

