Tragedia nel centro di Cassino, uomo si accascia in strada e muore: inutili i soccorsi

Cassino – Un dramma improvviso ha scosso il cuore della città, quando un uomo si è accasciato al suolo lungo Corso della Repubblica, colpito da un malore fulminante. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118 e le lunghe manovre di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare.

È accaduto ieri sera, nei pressi di piazza Diamare, sotto gli occhi increduli e attoniti dei passanti. L’uomo – un cittadino di origini straniere, da tempo residente a Cassino – stava camminando quando si è improvvisamente accasciato a terra, privo di sensi. Subito è scattato l’allarme: sul posto sono giunti in pochi minuti i soccorritori dell’Ares 118 e una pattuglia dei carabinieri.

Il personale medico ha tentato per oltre 40 minuti di rianimarlo, applicando tutte le procedure previste per casi di arresto cardiaco, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Il decesso è avvenuto poco dopo, lasciando sgomenta la comunità locale e chi si trovava sul posto.

Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi per accertare la dinamica e confermare le cause del decesso, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe riconducibile a un arresto cardiocircolatorio improvviso. Non sono stati segnalati elementi che facciano ipotizzare altre cause.

Foto archivio