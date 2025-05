Tragedia nei campi a Monte San Giovanni Campano: uomo muore travolto dal trattore

Monte San Giovanni Campano – Un drammatico incidente agricolo si è verificato nella tarda mattinata di oggi in una zona rurale del comune ciociaro, costando la vita a un uomo di 74 anni, residente del posto.

Secondo una prima ricostruzione fornita dai Carabinieri, l’anziano stava eseguendo lavori nel proprio terreno quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato travolto e schiacciato dal trattore. L’impatto si è rivelato fatale: l’uomo sarebbe deceduto sul colpo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i militari della Stazione dei Carabinieri di Monte San Giovanni Campano. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La salma è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale di Frosinone, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

