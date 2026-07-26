Tragedia in moto: perde la vita un 55enne, comunità sotto choc

Trivigliano – Una tranquilla uscita in moto si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto due comunità. Pietro Bruni, 55 anni, residente a Trivigliano e originario di Anagni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri lungo la strada che collega Fiuggi ad Arcinazzo, nei pressi della località Tefuci.

Per cause ancora in corso di accertamento, la moto condotta dall’uomo si è scontrata con un’autovettura. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Fiuggi, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Il conducente dell’auto è stato invece trasportato all’ospedale San Benedetto di Alatri per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, secondo quanto emerso, non sarebbero gravi.

La salma di Pietro Bruni è stata posta sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria per consentire l’esame medico-legale, mentre i veicoli coinvolti sono stati sequestrati. Gli agenti stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

La notizia ha profondamente colpito Trivigliano e Anagni. Pietro Bruni lascia la moglie Claudia e i figli Lorenzo ed Elisa. Grande il cordoglio espresso dalle istituzioni e dai cittadini. In segno di lutto, il Comune di Trivigliano ha annullato le celebrazioni civili della tradizionale Festa di Sant’Anna, trasformando la processione religiosa in un momento di raccoglimento e preghiera dedicato alla memoria della vittima.

L’ennesima tragedia sulle strade riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale e lascia una famiglia e un’intera comunità unite nel dolore.