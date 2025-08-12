Tragedia in mare: ritrovato il corpo del bambino di 6 anni scomparso

CAVALLINO TREPORTI (VE) – Si sono spente nella notte le ultime speranze di ritrovare vivo il bambino di sei anni disperso da ieri pomeriggio nelle acque di Cavallino Treporti. Il piccolo, residente a Roncade, in provincia di Treviso, è stato rinvenuto senza vita alle 2.50 di martedì 12 agosto, a circa cinque metri di profondità e una cinquantina di metri dalla riva, nei pressi della diga.

La scomparsa era stata segnalata alle 16 di lunedì dalla madre, che aveva raccontato ai soccorritori di aver perso di vista il figlio mentre si trovava sugli scogli di fronte al Camping Village Vela Blu. La donna aveva riferito di averlo visto sparire sul lato sinistro del pennello a mare, fino a quando le onde avevano inghiottito l’immagine del suo costumino giallo.

Immediatamente era scattato un imponente dispositivo di ricerca coordinato dalla Guardia Costiera, con il supporto di vigili del fuoco, sommozzatori, volontari e mezzi nautici. Le operazioni si erano protratte fino a notte inoltrata, rese difficili dalla scarsa visibilità e dalle correnti.

Il ritrovamento del corpo, avvenuto grazie alle immersioni dei sub, ha confermato il tragico epilogo. La comunità di Roncade è sotto shock, stretta attorno al dolore della famiglia.

Le autorità stanno ora raccogliendo tutti gli elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

FOTO CORRIERE DELLE ALPI

