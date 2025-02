Tragedia in fabbrica: muore a 34 anni Eliano Gizzi

Un dramma ha colpito la comunità di Castrocielo: Eliano Gizzi, operaio di 34 anni, è stato trovato senza vita all’interno del bagno dello stabilimento SKF di Cassino. A fare la scoperta sono stati alcuni colleghi, che hanno immediatamente dato l’allarme. I soccorritori del 118 sono intervenuti tempestivamente, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Cassino e il magistrato di turno, Alfredo Mattei, che potrebbe disporre un’autopsia per chiarire le cause del decesso. La salma è attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La morte improvvisa di Eliano Gizzi ha lasciato sgomenti amici e conoscenti. Il giovane viveva a Castrocielo, in una zona periferica, ed era molto apprezzato dalla comunità. Il sindaco Gianni Fantaccione ha espresso il proprio dolore:

“Una morte così prematura lascia tutti senza parole. Eliano era un ragazzo benvoluto e stimato. Alla sua famiglia vanno le mie più sincere condoglianze.”

L’intera comunità si stringe attorno ai familiari di Eliano in questo momento di profondo dolore, mentre si attendono ulteriori accertamenti per far luce su questa tragica scomparsa.