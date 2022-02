Tragedia in campagna, trovato morto sotto il trattore

Tragedia a Ferentino, dove ieri intorno alle ore 14 in località Costa Camai, Arcangelo Del Monte di 73 anni,giudice tributario in pensione, è morto mentre si trovava nel suo terreno a poca distanza dall’abitazione, stava caricando la legna per la propria famiglia su un piccolo trattore. Il 73 enne è stato trovato senza vita da un familiare, una ruota del mezzo carico di legna aveva investito parzialmente il torace del pensionato. Immediatamente la chiamata al 118, che si sono precipitati sul posto che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Foto archivio