Tragedia in A1: muore 52enne in un terribile schianto

Drammatico incidente nella mattinata di oggi, venerdì 1° maggio 2026, lungo l’Autostrada del Sole, nel tratto compreso tra Ferentino e Anagni in direzione Roma. Il bilancio è pesantissimo: un uomo di 52 anni, originario della Campania, ha perso la vita in seguito a un violento impatto.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli agenti della Polizia Stradale, la vittima era alla guida della propria autovettura quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo è finito sotto un semirimorchio.

L’urto è stato devastante e per il conducente non c’è stato nulla da fare. I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale addetto alla gestione del traffico per mettere in sicurezza l’area e consentire i rilievi necessari a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’incidente ha provocato forti rallentamenti e disagi alla circolazione lungo uno dei tratti più trafficati dell’autostrada, in una giornata segnata da intensi spostamenti per il ponte del Primo Maggio. Restano ora da accertare tutte le responsabilità.

Foto archivio