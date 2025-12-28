Tragedia durante una battuta di caccia: muore un uomo dopo l’aggressione di un cinghiale

Una battuta di caccia si è trasformata in tragedia nelle campagne di Vallemaio, dove un pensionato settantenne ha perso la vita dopo essere stato caricato da un grosso cinghiale. La vittima è L. R. residente a Sant’Angelo, ex operaio Fiat e molto conosciuto nella comunità.

Il dramma si è consumato lungo la strada provinciale che collega Vallemaio a Sant’Andrea, in località Colle Cedro, mentre l’uomo si trovava con alcuni amici. Secondo una prima ricostruzione, l’animale avrebbe aggredito improvvisamente il gruppo: una carica violenta che non ha lasciato scampo al settantenne, rimasto gravemente ferito.

Immediata la richiesta di soccorsi. Il personale del 118 è intervenuto tempestivamente, ma le condizioni dell’uomo sono apparse fin da subito critiche. Trasportato d’urgenza in ospedale, L.R. è deceduto poco dopo, probabilmente a causa di una grave emorragia conseguente alle ferite riportate.

Gli amici presenti, sotto shock, hanno assistito impotenti alla scena. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare ogni dettaglio dell’incidente.

