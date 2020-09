Tragedia Colleferro, M5S Lazio: “Nulla giustifica una tale barbarie. Vicini alla famiglia”

“Esprimiamo il nostro profondo sconcerto e dolore per la morte di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo ucciso a Colleferro, e siamo vicini alla famiglia per questa tragedia che lascia senza parole. Non c’è nulla che possa giustificare una tale barbarie, e ed è inaccettabile che si possa morire a 21 anni per aver cercato di sedare una rissa.Quando la cultura della violenza come forma di gestione dei conflitti arriva a tali indicibili livelli, significa che dobbiamo profondamente riflettere sui valori che vengono trasmessi alle giovani generazioni.Ci auguriamo che la giustizia segua il suo corso e che i responsabili di questo episodio di inaudita brutalità abbiano la pena che meritano”.

Così in una nota il Gruppo M5S alla Regione Lazio

