Tragedia alla Poggio-Vallefredda: perde la vita il pilota Giorgio Grazi, annullata la manifestazione

ISOLA DEL LIRI – Una giornata che avrebbe dovuto celebrare la passione per i motori e lo sport si è trasformata in una tragedia che ha profondamente scosso il territorio. Durante le prove ufficiali della cronoscalata motociclistica Poggio-Vallefredda, storica competizione valida per il Campionato Italiano Velocità in Salita, ha perso la vita Giorgio Grazi, 66 anni, pilota di quad residente a Sinalunga, in provincia di Siena.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo il percorso che collega Isola del Liri ad Arpino. Secondo le prime informazioni raccolte, Grazi stava affrontando uno dei tratti della salita quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Il quad è uscito dalla carreggiata terminando la propria corsa fuori dal tracciato.

Immediato l’intervento degli addetti alla sicurezza e dei sanitari del 118, giunti sul posto nel giro di pochi minuti. Nonostante i tentativi di rianimazione e gli sforzi messi in campo dal personale medico, per il pilota non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.

Dopo l’allarme, il tratto interessato dalla competizione è stato immediatamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici necessari. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Profondo il cordoglio espresso dalle istituzioni locali. Tra i primi a raggiungere il luogo della tragedia il sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini, che ha manifestato la vicinanza dell’intera comunità alla famiglia della vittima.

«A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità di Isola del Liri esprimo il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del pilota coinvolto nell’incidente avvenuto durante le prove della cronoscalata. Ci stringiamo con sincera partecipazione ai familiari, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene», ha dichiarato il primo cittadino.

Parole di vicinanza sono arrivate anche dal vicesindaco di Arpino, Massimo Sera, che ha espresso il dolore della comunità arpinate per quanto accaduto durante uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno.

A seguito del tragico evento, il Moto Club Castelliri Riders Ciociaria, organizzatore della manifestazione, ha annunciato l’annullamento definitivo della Poggio-Vallefredda 2026. Una decisione assunta in segno di rispetto nei confronti della vittima e della sua famiglia, condivisa con le autorità e gli organismi sportivi coinvolti.

Si chiude così nel modo più doloroso una manifestazione che da anni rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati delle competizioni in salita e richiama sul territorio piloti provenienti da tutta Italia. Una giornata nata all’insegna dello sport e dell’adrenalina che lascia invece spazio al silenzio, al dolore e al ricordo di un uomo che condivideva la passione per le due e quattro ruote con il mondo delle corse.

Giorgio Grazi, foto Fb Moto Club “Castelliri Riders Ciociaria”