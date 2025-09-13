Tragedia al Rally di Cassino: spettatore perde la vita in seguito a un incidente

Falvaterra – Un drammatico incidente ha interrotto la giornata di sport motoristico al Rally di Cassino. Intorno alle 13.15, di ieri,lungo via Cavone, una vettura impegnata in una prova speciale ha perso aderenza ed è finita contro un muro di contenimento. La violenza dell’impatto ha causato il crollo della struttura, che ha travolto un uomo di 76 anni, Luciano Sandrin, originario di Ponzano Veneto, presente tra gli spettatori.

La direzione di gara ha disposto l’immediata sospensione della competizione per consentire l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, dopo i primi tentativi di rianimazione, hanno trasportato l’uomo d’urgenza all’ospedale di Cassino. Le condizioni si sono però rivelate critiche e, nonostante gli sforzi del personale medico, l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.

Carabinieri e polizia hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Nessun altro spettatore risulta ferito. L’episodio ha scosso profondamente il pubblico presente e l’intera comunità del motorsport locale, lasciando un segno di dolore in una giornata che avrebbe dovuto essere di festa.