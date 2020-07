Tragedia al Pincio, litiga con la fidanzata e precipita dalla terrazza: morto 21enne

Un ragazzo di 21 anni è morto a Roma dopo essere precipitato nella notte dalla terrazza del Pincio. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il giovane si sarebbe lanciato, facendo un volo di 15 metri, dopo una discussione con la fidanzata. Il ragazzo stava passeggiando con la sua fidanzata attorno alle 2:20 di notte: i due, che avevano avuto una discussione, stavano parlando quando, senza alcun preavviso, il giovane si è buttato di sotto, schiantandosi su via Gabriele Da’Anunzio dopo un volo di 15 metri.I due ragazzi, entrambi 21enni, sono nati a Roma e sono di origine sudamericana. Il ragazzo non è morto sul colpo: la ragazza ha immediatamente chiamato il 112 e i sanitari hanno trasportato il ragazzo all’ospedale di San Giovanni, dove è deceduto poco dopo il suo arrivo. La giovane ha riferito ai carabinieri che il fidanzato aveva bevuto molto durante la serata; stando alla sua testimonianza, e ai rilievi condotti sul posto, non ci sarebbero dubbi che si sia trattato di un suicidio.

fonte tgcom24.mediaset.it – foto web