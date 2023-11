Un ragazzo di appena 19 anni L.G. e’ stato rinvenuto privo di vita in un’abitazione di Borgo Murata ad Arce . Dalle primissime informazioni, il giovane era sul letto di un’abitazione di un amico. Le cause del decesso ancora tutte da chiarire. Forse un malore fatale . Per ricostruire la dinamica del decesso della vittima se ne stanno occupando i militi dell’Arma. La notizia si e’ subito diffusa in paese lasciando tutti increduli e nel totale sgomento. foto archivio

