Tragedia a Villa Santa Lucia, muore in un incidente il giovane Giuseppe Risi

Villa Santa Lucia piange la scomparsa di Giuseppe Risi, 37 anni, rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nella notte. L’uomo, alla guida della propria auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo che è finito contro un albero secolare. L’impatto si è rivelato purtroppo fatale.

La comunità è stata scossa dalla notizia, e in tanti hanno voluto ricordare Giuseppe per la sua solarità e per la capacità di farsi voler bene. Tra i primi a esprimere il proprio cordoglio c’è stato il sindaco di Villa Santa Lucia, Orazio Capraro, che sui social ha dedicato un commosso messaggio:

“Giuseppe era uno di noi. Sempre con il sorriso, sempre con la battuta pronta, benvoluto da tutti. Era un punto di riferimento per gli amici, una presenza vera, sincera, genuina. Ed è così che vogliamo ricordarlo”.

Il ricordo del primo cittadino si unisce a quello di tanti amici e conoscenti che in queste ore manifestano affetto e vicinanza alla famiglia Risi, improvvisamente colpita da un dolore incolmabile.

Le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente sono tuttora in corso. Intanto, a Villa Santa Lucia resta il vuoto lasciato da un giovane uomo conosciuto e stimato, il cui ricordo continuerà a vivere nel cuore della comunità.

