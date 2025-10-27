Tragedia a Veroli, trovato senza vita Valerio Stirpe: dolore senza fine dopo la morte della moglie Romina Orzilli

Profondo cordoglio a Veroli per la scomparsa di Valerio Stirpe, 50 anni, trovato senza vita nella sua abitazione di Torrecaravicchia nella serata di ieri. A dare l’allarme, intorno alle 20, sono stati alcuni familiari preoccupati per non riuscire a mettersi in contatto con lui. Una volta giunti sul posto, i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.L’uomo era molto conosciuto in zona e, appena pochi mesi fa, aveva perso la moglie Romina Orzilli, tragicamente scomparsa lo scorso 8 agosto in un incidente stradale lungo la provinciale Verolana. Un dolore profondo, che secondo le prime ipotesi investigative potrebbe aver inciso sulle cause della morte. Al momento, tuttavia, gli accertamenti sono ancora in corso e nessuna pista viene esclusa, anche se la più probabile resta quella di un gesto volontario.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per tutti i rilievi di rito e per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

La notizia si è diffusa rapidamente, gettando nello sconforto l’intera comunità verolana, già segnata dalla tragedia che aveva colpito la famiglia pochi mesi fa. Innumerevoli i messaggi di vicinanza e affetto rivolti ai familiari e ai figli della coppia, colpiti da una nuova e devastante perdita.

Un dolore che lascia senza parole e che unisce tutta la città nel ricordo di una famiglia conosciuta e stimata, oggi segnata da un destino profondamente ingiusto.

Correlati