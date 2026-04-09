Tragedia a Veroli: 78enne travolto e ucciso da una minicar, ferita una giovane coppia

Dramma pochi minuti fa nella frazione di Castelmassimo, in contrada Morate, dove un uomo di 78 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la vittima – un pensionato del posto, identificato con le iniziali G.S. – si trovava lungo la strada per effettuare alcune verifiche al contatore dell’acqua quando è sopraggiunta una minicar con a bordo una coppia di giovani. Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo avrebbe travolto in pieno l’anziano.

L’impatto è stato devastante. L’uomo ha riportato traumi gravissimi e, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e dell’automedica, per lui non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso sul posto.

Scene strazianti subito dopo l’incidente, con i familiari della vittima accorsi immediatamente fuori dall’abitazione, sconvolti dal dolore. Sotto shock anche i due giovani a bordo della minicar – un ragazzo residente a Boville Ernica e la compagna originaria di Mole Bisleti, nel comune di Alatri – rimasti feriti dopo che il mezzo, a seguito dell’urto, si è ribaltato. Entrambi saranno trasferiti in Pronto Soccorso per le cure del caso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale di Veroli, coordinata dal comandante Massimo Belli, e i Carabinieri della Compagnia di Alatri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione del veicolo e il recupero della salma.

La comunità locale è sotto choc per l’ennesima tragedia che riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale.