Dramma sulla spiaggia di Terracina. Un uomo di 76 anni della provincia di Frosinone era intento ad entrare in acqua quando improvvisamente ha accusato un malore e si e’ accasciato a pochi metri della riva. E’ accaduto questa mattina nei pressi di un noto stabilimento. Immediato l’arrivo dei soccorsi anche con l’intervento del bagnino che hanno fatto del tutto per rianimare l’uomo ma purtroppo non c’e’ stato nulla da fare per il 76enne deceduto sul colpo.

