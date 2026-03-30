Tragedia a San Donato Valcomino: perde la vita il 33enne ingegnere Marco Tramontozzi

Una notizia drammatica ha colpito la comunità di San Donato Valcomino, dove si respira un dolore intenso e condiviso. Marco Tramontozzi, ingegnere di 33 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nel quartiere Prati, a Roma, mentre si trovava in sella alla sua moto.

Una morte improvvisa e sconvolgente, che ha lasciato sgomenti familiari, amici e tutti coloro che lo conoscevano. Marco lavorava nelle ferrovie, distinguendosi per professionalità e dedizione, ma non aveva mai reciso il legame con il suo paese d’origine, dove tornava spesso e dove era profondamente stimato.

A San Donato Valcomino il lutto è palpabile. In tanti si stringono attorno alla famiglia, ricordando Marco come un ragazzo gentile, disponibile e sempre pronto a donare un sorriso.

Tra i tanti messaggi di cordoglio, toccanti le parole di Francesco Perrelli, pubblicate sul “Salotto Sandonatese”:

“Il dolore è troppo forte per tutti noi. Il paese è in lutto, soprattutto i nostri cuori lo sono, straziati da una morte che non doveva proprio verificarsi. Ma dobbiamo accettare le regole di questo strano gioco che è la vita. Non ho altro da aggiungere, nessuno di noi è in grado di capire. Per sempre nei nostri cuori, dolce, caro ragazzo.”

Anche la redazione di LiriTV si unisce al dolore della famiglia Tramontozzi e dell’intera comunità, esprimendo le più sentite condoglianze per una perdita così ingiusta e prematura.

Il ricordo di Marco resterà vivo nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Un vuoto difficile da colmare, che segna profondamente un intero paese.