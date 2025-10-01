Tragedia a Sabaudia: precipita aereo militare, due morti

Un aereo dell’Aeronautica Militare, impegnato in una missione addestrativa, è precipitato questa mattina nei pressi del Parco Nazionale del Circeo, nel territorio del comune di Sabaudia (Latina). Nel violento impatto hanno perso la vita due militari.Secondo le prime ricostruzioni, l’aereo – identificato come un T-260B appartenente al 70° Stormo di Latina – è scomparso dai radar durante un volo di addestramento e si è schiantato in un’area boschiva compresa tra la Migliara 49 e la località Cerasella, non distante da una delle entrate del Parco nazionale.I soccorsi sono intervenuti con grande rapidità: sanitari del 118, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e mezzi aerei per il supporto. L’area è stata delimitata per permettere l’accesso agli investigatori militari.I corpi dei due equipaggi erano già all’interno del relitto: i militari sono deceduti nell’impatto e sono stati recuperati e trasferiti per le procedure di identificazione.Al momento, le cause dell’incidente rimangono ignote. L’Aeronautica Militare ha confermato che il velivolo effettuava una missione addestrativa.Sono state attivate le procedure d’indagine: si analizzeranno le condizioni tecniche del velivolo, eventuali anomalie durante il volo, la rotta seguita e la documentazione di bordo. Le autorità militari e giudiziarie collaboreranno per far luce sull’accaduto.

Il Mattino riporta che uno degli occupanti era il colonnello Simone Mettini, di 48 anni, insieme al suo allievo pilota.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso “profondo cordoglio” per l’accaduto, manifestando vicinanza alle famiglie delle vittime e all’Aeronautica Militare.

Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha esteso il suo cordoglio, sottolineando l’apprezzamento per il sacrificio dei militari.

