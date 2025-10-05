Tragedia a Pontinia, muore un giovane di Amaseno schiacciato da un albero

Pontinia – Tragedia nella giornata di ieri lungo la Migliara 47, dove ha perso la vita Davide Di Girolamo, 29 anni, originario di Amaseno. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe rimasto schiacciato da un albero improvvisamente crollato mentre era impegnato in alcuni lavori agricoli.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le cause del crollo. La notizia ha destato profondo cordoglio nella comunità di Amaseno, dove Davide era molto conosciuto e stimato.

