Tragedia a Pontecorvo: pensionato travolto e ucciso da un’auto

Nel tardo pomeriggio di oggi, in contrada Melfi di Sopra a Pontecorvo, un drammatico incidente ha scosso la comunità di Pontecorvo. Un pensionato di 72 anni, identificato come G.C., è stato travolto e ucciso da una Lancia Delta guidata da un uomo di 42 anni. L’incidente è avvenuto mentre la vittima stava camminando lungo la strada in compagnia del figlio, che fortunatamente è rimasto illeso ma profondamente scosso dall’accaduto.Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Pontecorvo, che stanno ricostruendo la dinamica esatta dell’accaduto. Sul posto è prontamente intervenuto il personale medico del 118, ma purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti.L’intera comunità è sconvolta da questa tragica perdita. Si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini in corso.

foto archivio

