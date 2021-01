Tragedia a Piedimonte San Germano, muore nel sonno a 39 anni giovane infermiera

Una giovane infermiera Elisabeth Durazzo di soli 39 anni è morta nel sonno, sposata e con un bimbo viveva a Piedimonte San Germano e lavorava all’ospedale Spaziani di Frosinone.La donna non aveva nessuna patologia. A fare la tragica scoperta i familiari che hanno immediatamente allertato i sanitari del 118 che purtroppo giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.I funerali ci saranno giovedi 14 gennaio alle ore 15 presso la cattedrale di San Tommaso ad Aquino.Il sindaco di Aquino, Libero Mazzaroppi, ha postato su Facebook un post

“Aquino piange una delle sue figlie migliori, una giovane moglie e una fantastica mamma.

Elisabeth… solo pochi giorni fa avevi scritto sul tuo profilo

“Welcome 2021 e non fare scherzi”.

Il destino è crudele perchè.. oggi non ci sei più.

Nessuno nella nostra Città riesce a trattenere le lacrime e a placare lo sconforto per te e per i tuoi cari cui, ti assicuro, sarà umanamente impossibile alleviare il dolore e lo strazio.

Sarai sempre presente in mezzo a tutti noi, da qui all’eternità.”

foto archivio