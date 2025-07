Tragedia a Napoli: tre operai muoiono precipitando da un montacarichi

Il drammatico incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina in un cantiere edile di via San Giacomo dei Capri. Le vittime stavano operando su un ponteggio mobile per la ristrutturazione di una palazzina di sei piani.

Tre operai hanno perso la vita questa mattina, venerdì 25 luglio, in un tragico incidente sul lavoro avvenuto nel quartiere Arenella, a Napoli. I tre stavano eseguendo interventi di ristrutturazione su una palazzina di sei piani situata in via San Giacomo dei Capri, quando sono precipitati dal montacarichi su cui si trovavano, perdendo la vita sul colpo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’incidente è avvenuto intorno alle 9:40. I lavoratori si trovavano a diversi metri di altezza su un ponteggio mobile, utilizzato per raggiungere i piani superiori dell’edificio, quando – per cause ancora in fase di accertamento – il cestello si sarebbe staccato o inclinato, provocando la loro caduta nel vuoto.

Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti i soccorritori, ma per i tre operai non c’era più nulla da fare. Le forze dell’ordine, con gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, hanno avviato i primi rilievi, mentre i Vigili del Fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area del cantiere.

La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. Saranno fondamentali le testimonianze dei colleghi presenti sul posto e l’analisi dei dispositivi di sicurezza utilizzati durante le operazioni di lavoro.

Ancora una volta, si accendono i riflettori sulla sicurezza nei cantieri: quello di oggi è l’ennesimo episodio di una lunga serie di incidenti mortali che continuano a colpire il mondo del lavoro. Sindacati e rappresentanti delle istituzioni hanno espresso profondo cordoglio per le vittime, chiedendo controlli più rigorosi e un impegno concreto per garantire il rispetto delle normative di sicurezza.

Le vittime

Al momento non sono state rese note le generalità delle vittime, ma si tratterebbe di tre operai impegnati nella ristrutturazione dell’edificio per conto di una ditta locale. Le famiglie sono state informate e assistite dalle autorità.

Il Comune di Napoli, tramite l’assessorato al Lavoro, ha espresso “vicinanza e dolore per una tragedia che colpisce l’intera città”, annunciando l’intenzione di costituirsi parte civile nel procedimento giudiziario, qualora emergano negligenze o violazioni.

Un bilancio drammatico

Quello di oggi è solo l’ultimo di una serie di gravi infortuni sul lavoro registrati negli ultimi mesi in Italia. Secondo l’INAIL, nei primi sei mesi del 2025 sono state già centinaia le denunce di incidenti gravi, con decine di vittime in tutta la penisola. Dati che richiamano con urgenza l’attenzione su un tema che troppo spesso viene sottovalutato.

La città di Napoli si stringe intorno alle famiglie delle vittime, in attesa di conoscere la verità su quanto accaduto e ottenere giustizia.

