Tragedia a Monte San Giovanni Campano: uomo muore in bici dopo un malore

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Monte San Giovanni Campano. Antonio Fiore, 72 anni, è deceduto mentre era in sella alla sua bicicletta, il dramma si è consumato intorno alle 13:30 in località Vaglie, a Colli, nei pressi della chiesa di San Nicola.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava percorrendo una ripida discesa quando, probabilmente colto da un malore, ha perso il controllo del mezzo. Testimoni riferiscono che il pensionato non ha tentato di frenare e ha superato un incrocio senza ridurre la velocità, fino a schiantarsi violentemente contro un muretto di tufo a bordo strada. L’impatto, particolarmente violento, gli è stato fatale.

I soccorsi del 118 sono giunti rapidamente sul posto, ma per Antonio Fiore non c’era più nulla da fare. Le ipotesi degli inquirenti si concentrano su un possibile malore improvviso che avrebbe impedito all’uomo di reagire e fermarsi in tempo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale, guidati dal comandante Andrea Longobardi, insieme ai Carabinieri della stazione locale per i rilievi del caso.

La notizia della tragedia ha lasciato sotto shock l’intera comunità. Antonio Fiore era un volto noto in paese, stimato e benvoluto da tutti. In molti si sono recati sul luogo dell’incidente, increduli di fronte a una scena straziante.

La salma è stata restituita alla famiglia e si attende la comunicazione ufficiale sulla data dei funerali.

