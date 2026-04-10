Tragedia a Fumone: trattore si ribalta, muore agricoltore

Attimi di autentico terrore nel pomeriggio di oggi lungo la strada vicinale Casette, dove intorno alle ore 16.30 si è consumata una drammatica tragedia. Un trattore agricolo, condotto da un uomo di 87 anni residente ad Alatri, si è improvvisamente ribaltato mentre percorreva il tratto rurale.

L’incidente si è rivelato subito gravissimo: a seguito del ribaltamento, l’anziano è rimasto incastrato sotto il mezzo, rendendo indispensabile l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberare il conducente, mentre i Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Nonostante la rapidità dei soccorsi, purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate si sono rivelate fatali e il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Foto g.c. da Penna e Spada