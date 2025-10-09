Tragedia a Fontana Liri: operaio di Boville Ernica muore per un malore improvviso durante il lavoro

Profondo cordoglio e sgomento nelle comunità di Boville Ernica e Fontana Liri per la morte improvvisa di un uomo di 59 anni, colpito da un malore fatale mentre era impegnato sul posto di lavoro. La tragedia si è verificata nella mattinata di oggi all’interno di un deposito di una ditta di gestione rifiuti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio si sarebbe accasciato improvvisamente a terra, senza dare modo ai colleghi di comprendere subito la gravità della situazione. È stato uno di loro a lanciare l’allarme, chiamando immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono giunti in pochi minuti gli operatori del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Considerate le condizioni critiche dell’uomo, è stato disposto il trasferimento d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale “Santissima Trinità” di Sora. Purtroppo, nonostante ogni sforzo dei sanitari, il cinquantanovenne è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

La notizia ha destato profonda commozione tra i colleghi e in tutta la comunità di Boville Ernica, dove l’uomo era molto conosciuto e stimato. Sul luogo dell’accaduto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito.

Un dolore improvviso e incolmabile che lascia attoniti familiari, amici e conoscenti, uniti nel ricordo di una vita spezzata troppo presto.

