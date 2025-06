Tragedia a Foce Verde: sub trovato morto, si indaga su un possibile incidente con una barca

LATINA – È stato ritrovato privo di vita nella notte, il corpo di un subacqueo che si era immerso nel pomeriggio di ieri,domenica. Il tragico ritrovamento è avvenuto intorno all’una e trenta. Secondo le prime ipotesi investigative, l’uomo potrebbe essere stato travolto da una barca durante l’immersione.

Il sub si era immerso nel tratto di mare davanti al litorale pontino intorno alle 17. A rimanere in attesa a riva, la moglie, che in serata, non vedendolo rientrare, ha dato l’allarme. Immediate le ricerche, cui hanno preso parte amici del sub, operatori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Squadra Volante della Questura di Latina. Ogni sforzo, purtroppo, si è rivelato vano: il corpo è stato rinvenuto senza vita a pochi metri dalla battigia.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti del medico legale, l’uomo – identificato con il nome di battesimo Luigi – presentava ferite compatibili con un impatto violento: una alla testa e una alla spalla. La muta da sub risultava squarciata in più punti. Questi elementi fanno propendere gli inquirenti verso l’ipotesi che possa essere stato travolto da un’imbarcazione, magari senza essere visto.

La Procura di Latina ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia per chiarire con precisione le cause del decesso e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un amico della vittima, nella mattinata di oggi, ha lanciato un appello sul gruppo Facebook “Sei di Latina se”, dove ha raccontato con dolore quanto accaduto:

«Ieri nelle acque di Foce Verde ha perso la vita un mio amico subacqueo. Si è immerso alle 17 circa e non è più riemerso. Abbiamo allertato i soccorsi appena appresa la notizia, e purtroppo lo abbiamo ritrovato esanime intorno all’1.30».

Nel messaggio, l’amico chiede anche aiuto a eventuali testimoni per ritrovare due boe segnasub – una gialla e una rossa, unite da una bandierina – che Luigi portava sempre con sé, ma che non sono state rinvenute nella zona delle ricerche.

«Il ritrovamento delle boe potrebbe darci ulteriori conferme sulla dinamica dell’incidente», ha spiegato, sottolineando come Luigi fosse un sub esperto, scrupoloso nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il dramma ha scosso profondamente la comunità locale e il mondo degli appassionati di immersioni. Gli inquirenti invitano chiunque avesse visto qualcosa o fosse in mare in quella fascia oraria a farsi avanti per fornire elementi utili all’indagine.

FOTO ARCHIVIO