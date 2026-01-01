Tragedia a Fiuggi: donna perde la vita in violento scontro frontale

Una tragedia stradale ha scosso questa mattina la città di Fiuggi. Poco dopo le 11:30, due veicoli si sono scontrati frontalmente sulla strada che conduce al lago di Canterno, provocando la morte di una donna di 69 anni, residente a Roma.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo alla passeggera di uno dei mezzi, che viaggiava insieme ad altre tre persone. Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, le squadre del 118 Ares e le pattuglie della Polizia di Stato di Fiuggi e Frosinone, che hanno coordinato soccorsi e rilievi. Nonostante la rapidità dell’intervento, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Il conducente dell’altro veicolo, un giovane di 23 anni di Fiuggi, ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

