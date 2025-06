Tragedia a Chieti: quattro vittime in un frontale, tra loro un giovane di 27 anni e tre fratelli

Chieti – Una giornata di dolore per l’Abruzzo, sconvolta da un drammatico incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri nei pressi dello stadio Angelini, a Chieti. Quattro le vittime accertate: si tratta di Thomas Bojano, 27 anni, e dei fratelli Maria, Bianca e Sergio Liberatoscioli, tutti originari di Guardiagrele.

Secondo una prima ricostruzione, il violento scontro frontale ha coinvolto due vetture. A bordo di una Toyota viaggiavano i tre anziani, fratelli ultraottantenni. Alla guida c’era Sergio Liberatoscioli, 83 anni, ex medico ospedaliero, accompagnato dalle sorelle Maria e Bianca. L’impatto, di estrema violenza, non ha lasciato scampo ai tre: per loro la morte è stata immediata.

Nell’altro veicolo si trovava Thomas Bojano, classe 1998. Il giovane, residente nella zona, è stato soccorso in condizioni gravissime e trasportato d’urgenza all’ospedale di Pescara, dove è deceduto poco dopo il ricovero.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire le responsabilità e capire se possano esserci concause esterne, come un malore o la velocità eccessiva.

Il tragico evento ha scosso profondamente le comunità di Chieti e Guardiagrele, unite oggi nel cordoglio. Quattro vite spezzate in un attimo, tra cui quella di un giovane all’inizio della sua esistenza e tre fratelli legati da una lunga storia familiare e da un ultimo, fatale viaggio insieme.