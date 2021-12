Cecilia Misichi giovane mamma di 39 anni e’ stata stroncata nel sonno da un malore questa notte. Potrebbe essere stato un arresto cardiaco la causa del decesso. La cittadina di Cervaro e’ ancora incredula per questa tragedia. E’ stato inutile ogni soccorso per cercare di rianimarla, per la giovanne mamma non c’e’ stato nulla da fare. Cecilia lascia una bimba di pochi anni e l’amato marito Edy.

